Вашингтон, 5 января, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джо Байден за четыре года своего президентского срока загнал правительство и население Соединённых Штатов в невиданную долговую яму. Об этом говорится в аналитическом материале, подготовленном «РИА Новости».

Jacquelyn Martin/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Байден завершает свой первый и последний срок пребывания у власти, оставляя американцев со смешанными чувствами относительно ситуации в экономике. Сумев избежать рецессии и обеспечив масштабные инвестиции в инфраструктуру, Байден за четыре года загнал правительство и население в невиданную долговую яму, повысил уровень банкротств, а с ним и число бездомных, вынужденных бороться за выживание на улицах американских городов», — указано в публикации.

В материале отмечено, что обычно успехи президента США в экономической сфере измерялись по показателю роста ВВП. При Байдене американская экономика действительно росла, однако он пришёл к власти на фоне сильного упадка сферы, вызванного пандемией коронавируса. Байден развернул масштабные программы поддержки населения и бизнеса, чем дал экономике импульс к росту в 2021 году. Тем не менее, по данным агентства, с 2022 по 2024 год американский ВВП демонстрировал уже более скромный рост в районе 2,5–2,9%.

В публикации также приводятся данные конгресса США, согласно которым огромную часть средств, выделенных на поддержку населения после пандемии, попросту разворовали. За счёт мошеннических схем преступники нанесли американским налогоплательщикам ущерб в более чем 191 млрд долларов, указали в статье.

«В целом же доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%», — добавили в агентстве со ссылкой на расчёты МВФ и Всемирного банка.

Также было отмечено, что слова Байдена об увеличении числа рабочих мест в стране и росте занятости на деле оказались ложью, ведь по итогам его президентства в США появились лишь «призрачные» рабочие места, а реальный уровень безработицы, наоборот, увеличился.

Как передавало ИА Регнум, 2 января избранный президент США Дональд Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории государства. Мягкая миграционная политика Байдена и его команды привела к тому, что радикальный исламский терроризм и иные формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что в это трудно поверить, подчеркнул республиканец.