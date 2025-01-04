Омск, 4 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Заслуженный работник культуры России, бывший директор Омского государственного театра куклы, актёра, маски «Арлекин» Станислав Дубков умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила 4 января пресс-служба театра.

Пресс-служба Омского государственного театра куклы, актёра, маски «Арлекин» Станислав Дубков

Дубков ушёл из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

«Светлая память прекрасному человеку! О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — указано в некрологе.

В театре отметили, что под руководством Дубкова «Арлекин» вёл активную постановочную, прокатную, гастрольную и фестивальную деятельность, а в 2005 году получил новое здание. Спектакли театра не раз получали награды на региональных, российских и международных фестивалях.

Станислав Дубков родился в Омске 30 ноября 1952 года. Окончил Иркутское театральное училище и Свердловский государственный театральный институт. С 1975 по 1989 год работал артистом-кукловодом в Омском областном театре кукол (с 1995 года — театр «Арлекин»). В 1989–1996 годах был заместителем директора, а в 1996–2018 годах — директором театра.