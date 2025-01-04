В Британии предупредили об угрозе затопления крупнейших нефтяных портов
Guardian: крупнейшие нефтепорты могут быть затоплены из-за подъёма уровня моря
Лондон, 4 января, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Крупнейшие нефтяные порты мира могут быть затоплены из-за подъёма уровня моря на метр, который спровоцировало изменение климата. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей.
Издание ссылается на результаты исследования Международной инициативы по климату криосферы (ICCI), которые были опубликованы в ноябре 2024 года. Согласно их данным, если не прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу, уже в 2070 году произойдёт разрушение ледяных щитов, а уровень моря поднимется на один метр.
«По иронии судьбы уровень моря в некоторых портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива», — приводятся в публикации слова директора ICCI Пэма Пирсона.
По мнению исследователей, саудовские порты Рас-Танура и Янбу, управляющиеся Saudi Aramco, порты Хьюстон и Галвестон в США, а также ещё несколько в Китае, Нидерландах и Сингапуре рискуют оказаться под водой.
Как передавало ИА Регнум, 4 декабря издание Daily Mail со ссылкой на исследования климатолога Селин Хёзе из Гётеборгского университета и доцента университета Колорадо в Боулдере Александру Ян сообщило, что к 2027 году арктические льды могут полностью растаять, что значительно повлияет на экосистему и климат Земли.
В публикации указано, что учёные проделали 300 компьютерных симуляций, согласно большинству из которых Арктика будет освобождена ото льда в течение 9–20 лет. В исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня эмиссии парниковых газов. При этом авторы отметили, что в девяти симуляциях из 300 первый день без льда в Арктике наступил уже через три года.