Лондон, 4 января, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Крупнейшие нефтяные порты мира могут быть затоплены из-за подъёма уровня моря на метр, который спровоцировало изменение климата. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей.

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Издание ссылается на результаты исследования Международной инициативы по климату криосферы (ICCI), которые были опубликованы в ноябре 2024 года. Согласно их данным, если не прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу, уже в 2070 году произойдёт разрушение ледяных щитов, а уровень моря поднимется на один метр.

«По иронии судьбы уровень моря в некоторых портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива», — приводятся в публикации слова директора ICCI Пэма Пирсона.

По мнению исследователей, саудовские порты Рас-Танура и Янбу, управляющиеся Saudi Aramco, порты Хьюстон и Галвестон в США, а также ещё несколько в Китае, Нидерландах и Сингапуре рискуют оказаться под водой.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря издание Daily Mail со ссылкой на исследования климатолога Селин Хёзе из Гётеборгского университета и доцента университета Колорадо в Боулдере Александру Ян сообщило, что к 2027 году арктические льды могут полностью растаять, что значительно повлияет на экосистему и климат Земли.

В публикации указано, что учёные проделали 300 компьютерных симуляций, согласно большинству из которых Арктика будет освобождена ото льда в течение 9–20 лет. В исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня эмиссии парниковых газов. При этом авторы отметили, что в девяти симуляциях из 300 первый день без льда в Арктике наступил уже через три года.