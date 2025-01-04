На Украине рассказали о бракованных боеприпасах, поставляемых в ВСУ
Журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы
Киев, 4 января, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) после произошедшего накануне скандала продолжают получать бракованные мины, заявил 4 января украинский журналист и экс-советник минобороны страны Юрий Бутусов.
«Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных миномётных мин, которую заменили. Это наглая ложь», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.
Как отметил Бутусов, миномётчики из 151-й, 155-й и 59-й бригад ВСУ продолжают массово получать партии бракованных боеприпасов. Никто эти мины не меняет, а производство брака продолжается, заключил журналист.
Как передавало ИА Регнум, ранее ВСУ поставили крупную партию бракованных миномётных мин калибра 120 мм. Первым об этом сообщил украинский журналист-расследователь Юрий Николов, который опубликовал в Сети подтверждающие видео. На кадрах показано, что из десятка мин разорвалась только одна. Эксперт предположил, что это может быть связано с низким качеством тротила в боеприпасах.
После серии публикаций в СМИ о бракованной поставке украинское военное ведомство отозвало партию в 100 тыс. мин. В ноябре из подразделений ВСУ отозвали ещё несколько партий бракованных мин калибра 82 мм того же производителя.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что при Зеленском страна ещё больше погрязла в коррупции.