Киев, 4 января, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) после произошедшего накануне скандала продолжают получать бракованные мины, заявил 4 января украинский журналист и экс-советник минобороны страны Юрий Бутусов.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных миномётных мин, которую заменили. Это наглая ложь», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Как отметил Бутусов, миномётчики из 151-й, 155-й и 59-й бригад ВСУ продолжают массово получать партии бракованных боеприпасов. Никто эти мины не меняет, а производство брака продолжается, заключил журналист.

Как передавало ИА Регнум, ранее ВСУ поставили крупную партию бракованных миномётных мин калибра 120 мм. Первым об этом сообщил украинский журналист-расследователь Юрий Николов, который опубликовал в Сети подтверждающие видео. На кадрах показано, что из десятка мин разорвалась только одна. Эксперт предположил, что это может быть связано с низким качеством тротила в боеприпасах.

После серии публикаций в СМИ о бракованной поставке украинское военное ведомство отозвало партию в 100 тыс. мин. В ноябре из подразделений ВСУ отозвали ещё несколько партий бракованных мин калибра 82 мм того же производителя.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что при Зеленском страна ещё больше погрязла в коррупции.