Китай, 4 января, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Восемь человек погибли при пожаре на овощном рынке, вспыхнувшем в городе Чжанцзякоу в северной китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщило 4 января агентство Xinhua.

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«Восемь человек погибли и ещё 15 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в субботу на рынке в районе Цяоси города Чжанцзякоу», — говорится в сообщении.

Погибшие сгорели заживо.

Пожар начался утром, на место быстро прибыли оперативные службы. Тушение продолжалось больше часа. Пострадавших поместили в больницу, их жизни, как отмечается, вне опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года по меньшей мере 15 человек погибли и больше 40 пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в городе Нанкин провинции Цзянсу на востоке Китая. По данным следствия, пожар начался на наземной парковке для велосипедов и электромопедов, а затем перекинулся на жилые помещения. В момент ЧП в здании находилось 762 человека.