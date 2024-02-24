Нанкин, Китай, 24 февраля, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Как минимум пятнадцать человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом 24 февраля сообщил на пресс-конференции мэр Чэнь Чжичан.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о возгорании в жилом комплексе, расположенном в районе Юйхуатай города Нанкин, поступила в пожарную часть в 04:39 по местному времени (22 февраля 23:39 мск). Полностью ликвидировать пожар удалось к 06:00 по местному времени того же дня (01:00 мск), поисково-спасательные работы продолжались до 14:00 23 февраля (09:00 мск).

«В результате происшествия погибли 15 человек, 44 человека госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии, один — в тяжелом, 42 человека получили легкие ранения», — цитирует главу Нанкина издание Guancha.

В ликвидации возгорания и в поисково-спасательной операции задействовали 25 единиц техники и 130 человек. Для перевозки пострадавших мобилизованы 32 машины скорой помощи, а для разработки программы лечения госпитализированных создали экспертную группу специалистов в области ожогов, респираторных заболеваний и психологии.

Большая часть пострадавших поступила с поражением верхних дыхательных путей, вызванным вдыханием густого ядовитого дыма. Состояние таких пациентов оценивается как стабильное.

В момент пожара в здании находилось 762 человека, из них 516 власти расселили в гостиницы и обеспечили питанием, медикаментами, одеждой и средствами гигиены. Часть жильцов предпочла поехать к друзьям и родственникам.

По предварительным данным следствия, возгорание могло изначально произойти на наземной парковке для велосипедов и электромопедов, а потом распространиться на жилой подъезд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в испанской Валенсии как минимум четыре человека погибли, ещё 20 пропали без вести в результате крупного пожара в многоэтажном жилом доме. При этом власти и спасатели не исключили, что жертв может быть больше, так как в дом проникнуть нельзя из-за угрозы обрушения.

Мэр города Мария Хосе Катала заявила, что в Валенсии будет объявлен траур по погибшим из-за пожара.