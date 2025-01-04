Москва, 4 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Ежегодный уровень потребления продуктов питания в Москве составляет около 13,1 млн т. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

Максим Блинов/РИА Новости

«Уже более 10 лет мы стремимся обеспечить максимально комфортные условия для поставщиков продовольствия со всей России. Создали и развиваем логистическую инфраструктуру для оптовых предприятий, поставляющих продовольственные товары. Современные склады с офисами управления поставками, шоурумами и возможностями для организации небольших производств постепенно вытесняют традиционные базы», — указано в публикации.

Собянин также уточнил, что в столице активно поддерживается сетевой ритейл, фирменные магазины производителей продовольствия и розничные рынки. По его словам, в настоящее время в Москву поставляют продукцию производители из 78 регионов России, 30 из которых осуществляют поставки по долгосрочным контрактам.

«Российские производители полностью закрывают потребность Москвы в сахаре, растительном масле и гречке. Доля отечественного мяса и мясопродуктов на продовольственном рынке увеличилась с 56% до 93%, рыбы и рыбопродуктов — с 60% до 83%, молочной продукции — с 68% до 88%, овощей — с 59% до 70%», — добавил мэр.

Собянин отметил, что активное сотрудничество в рамках единого экономического пространства ведётся с Белоруссией. Также мэр отметил важность поддержки столичного производства и сообщил, что Москва является одним из крупнейших центров пищевой промышленности в России, имея 320 предприятий со штатом примерно 65 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Собянин сообщил, что столица занимает пятую часть экономики России. Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступные и качественные образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт, добавил он.