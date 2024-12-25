Москва, 25 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица занимает пятую часть экономики России. В своем выступлении с ежегодным отчётом о работе правительства Москвы перед Мосгордумой он сказал, что 2023 году город перечислил в федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов 4,8 триллиона рублей.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Объем валового регионального продукта за последние годы вырос на треть, а объем инвестиций — более чем в три раза. Сфера услуг составляет основу экономики столицы, при этом Москва остается крупнейшим высокотехнологическим центром промышленности РФ, добавил он. За пять лет эта отрасль выросла в 2,5 раза.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступные и качественные образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.