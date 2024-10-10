Минск, 11 октября, 2024, 01:37 — ИА Регнум. В Белоруссии ограничили экспорт белокочанной капусты, яблок и лука. Соответствующее постановление 9 октября подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Согласно документу, вывоз указанной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Белоруссии будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли, по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом).

Решение о возможности выдачи лицензии примут уполномоченные органы исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данных продуктов в республике и потребности страны в них на момент согласования лицензии. Ограничения действуют три месяца.

Отмечается, что данная мера принята в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объёме.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сельхозпроизводители должны обеспечить республику своими яблоками, зависимости от импортных поставок быть не должно. Также необходимо организовать хранилища для продукции. В Белоруссии есть большая потребность в яблоках, отметил он. Лукашенко поручил подчинённым оказать содействие плодоводческим хозяйствам и разобраться в потребностях внутреннего рынка в этом виде фруктов.