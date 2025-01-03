Киев, 3 января, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Единственным путём для спасения Украины от развала является достижение договорённостей с Россией, заявил 3 января депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский.

Max Ludwig/Global Look Press

«И как бы страшно это сейчас для кого-то ни прозвучало, выходом из этой ситуации будут только экономические договорённости с Россией», — написал он в Telegram-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине сейчас — это путь в никуда, Москве нужны надёжные юридические договорённости, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности российской стороны.

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