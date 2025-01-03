Берлин, 3 января, 2025, 18:45 — ИА Регнум. В аэропортах по всей Германии вышли из строя компьютерные системы Федеральной полиции, используемые для контроля въезда в страну, сообщила в пятницу, 3 января, газета Bild.

IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

«Нашим коллегам приходится делать вручную многие вещи, которые раньше делала система. Сейчас мы пока ещё справляемся», — рассказал источник издания в полиции.

О причинах сбоя не сообщается.

Телеканал WDR, в свою очередь, сообщил, что в аэропортах собираются длинные очереди, а время ожидания составляет около двух часов. По этим данным, въехать в Германию из-за пределов Шенгенской зоны в настоящее время невозможно.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря, в канун католического Рождества, авиакомпания American Airlines отменила все рейсы по США. Представители компании сообщили, что произошла техническая ошибка, затронувшая системы, необходимые для выпуска рейсов.

В июле 2024 года из-за сбоя устройств с Windows 10 в аэропортах по всему миру были отменены или отложены сотни рейсов. Также неполадки в работе системы затронули множество компаний и государственных учреждений во многих странах. Российских предприятий проблема не коснулась.