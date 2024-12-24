Вашингтон, 24 декабря, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Авиакомпания American Airlines отменила все рейсы по США в канун Рождества. Об этом сообщила 24 декабря американская телекомпания NBC.

Global Look Press/Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/

Телекомпания отмечает, что Федеральное управление гражданской авиации США приостановило рейсы по просьбе авиакомпании в один из самых загруженных дней в году. Однако сами American Airlines сообщали о технической ошибке, которая затронула системы, необходимые для выпуска рейсов.

«В настоящее время мы испытываем техническую проблему со всеми рейсами American Airlines. Ваша безопасность — наш главный приоритет, как только проблема будет устранена, мы доставим вас в целости и сохранности к месту назначения», — сообщили представители компании в соцсети Х.

Пассажиры, задержанные у выходов на посадку и не попавшие на самолёт, также рассказали о проблемах со сканированием посадочных талонов.

По состоянию на 18:30 мск Федеральное управление гражданской авиации США сняло ограничения на полёты для American Airlines.

В июле из-за сбоя устройств с Windows 10 произошёл сбой работы аэропортов по всему миру. Были отменены или отложены сотни рейсов. Также неполадки в работе системы затронули множество компаний и государственных учреждений во многих странах. При этом проблема не коснулась российских предприятий.