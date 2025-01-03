Москва, 3 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила пресс-служба МХАТ.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Представители театра выразили соболезнования родным, близким и поклонникам актрисы.

«Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали её настоящей любимицей публики. Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира», — сказано в сообщении.

Актриса родилась в 1931 году в Москве в семье авиаконструктора Владимира Ромодина. В 1958 году она окончила школу-студию МХАТ и осталась работать в театре. Среди спектаклей, в которых она принимала участие, — «Синяя птица», «Идеальный муж», «Валентин и Валентина», «Мудрец», «Прощание с Матёрой», «Западня для королевы», «Школа злословия» и «Зойкина квартира».

Также Ромодина снималась в кино, сыграв в том числе в фильмах «Тени старого замка» и «Ольга Сергеевна». Актриса была удостоена ордена Почёта, ордена Дружбы, звания заслуженной артистки РСФСР и почётной грамоты президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.