Суджанский район, Курская область, 3 января, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) закидывали гранаты в подвалы домов в Суджанском районе Курской области, где прятались мирные жители, сообщил следователям беженец из села Плёхово.

Ashley Chan/Global Look Press

Мужчина рассказал, что в начале декабря украинские военные начали обстреливать Плёхово, из-за чего он вместе с двумя знакомыми спрятался в подвале жилого дома. Позже они услышали диалоги на украинском языке со стороны улицы.

«Зашли (ВСУ. — Прим. ред.), по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую», — передаёт слова жителя Курской области «РИА Новости».

Беженец добавил, что после этого украинские военные открыли огонь из автоматов по входу в подвал и подожгли дом.

Украинские бойцы в ходе отступления из прифронтовых районов закидывают гранатами подвалы с мирными жителями и расстреливают людей, сообщили 2 января журналистам представители подпольной организации «Дозор».

В конце декабря СК возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые атаковали автомобиль с детьми в Курской области. По версии следствия, 6 августа бойцы ВСУ направили заминированный беспилотник, чтобы поразить машину с мирными жителями в городе Судже. В автомобиле находились в том числе двое детей девяти и десяти лет. В результате атаки дети и водитель были ранены.

Как передавало ИА Регнум, ранее жительницы города Украинска в ДНР рассказали, что украинской военные, отступая из этого населённого пункта, расстреливали мирных жителей и домашних животных. Одна из женщин заявила, что ещё задолго до того, как в Украинск начали заходить российские войска, украинские военные стреляли по жилым домам из танков и миномётов.