ДНР, 28 октября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Украинской военные, отступая из города Украинска в Донецкой Народной Республике, расстреливали мирных жителей и домашних животных. Об этом рассказали две жительницы города, сообщило 28 октября «РИА Новости».

Petro Poroshenko/Global Look Press

Местная жительница Наталья сообщила, что ВСУ не считали горожан за людей. Ещё задолго до того, как в Украинск начали заходить ВС России, украинские военные стреляли из танков и миномётов по жилым домам.

«В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину», — сообщила Наталья.

Как рассказала жительница Украинска Элла, нескольких прятавшихся в подвале людей ВСУ убили в районе новых домов.

«Солдаты закинули туда несколько шашек, а дверь подожгли и закрыли, чтобы никто не вышел. Они в открытую заявляли нам, что после ухода в городе не оставят никого в живых», — рассказала женщина.

Минобороны России объявило об освобождении Украинска в Покровском районе ДНР 26 сентября. Город от ВСУ был освобождён подразделениями группировки российских войск «Центр». Российские военные доставили мирных жителей в пункты временного содержания. Министр обороны России Андрей Белоусов направил командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады, освободившей Украинск, поздравительную телеграмму.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ, стремясь не допустить эвакуации мирных жителей из фронтовых населённых пунктов, расстреливают людей целыми семьями. Он назвал эту ситуацию жуткой.

Сегодня Пушилин сообщил, что в освобождённом от ВСУ Украинске осталось порядка 2 тыс. мирных жителей. Но точное количество пока назвать трудно.