Москва, 3 января, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval завершил продажи купе-кроссовера F7x в России. Он больше не представлен на официальном сайте производителя в РФ.

Elena Mayorova/Global Look Press

В 2024 году китайский автопроизводитель остановил сборку автомобилей F7 и F7x на заводе компании в Тульской области. Вместо F7 появилась модель нового поколения, однако F7x преемника так и не получил.

При этом в публикации «Российской газеты» уточняется, что приобрести Haval F7x ещё можно у дилеров, которые имеют в запасе небольшое количество автомобилей. Стоимость машин начинается от 2,4 млн рублей.

Новость дополняется