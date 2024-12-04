Москва, 4 декабря, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Между Москвой и Пекином выстраивается сотрудничество в области переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

«Любая страна мира, любая экономика к стремится к максимальной локализации, то есть к производству составных деталей автомобилей, именно на нашем рынке, в нашей экономике, на наших производствах. Для этого существует известный всем инструмент — специальный инвестиционный контракт, где уровень поддержки со стороны государства прямо пропорционально связан с уровнем этой локализации. Мы с нашими китайским друзьями договоримся по этому вопросу», — отметил российский лидер.

Путин также сообщил, что российско-китайское сотрудничество в данной сфере началось ещё в 2015 году, подчеркнув, что оно не связано с уходом западных компаний из страны.

Глава государства добавил, что меры борьбы с китайским автомобилестроением, которые принимаются в Европе и на других рынках, являются абсолютно некорректными и политически мотивированными.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года в Калининграде стартовало производство китайских автомобилей BAIC при непосредственном участии российского автосборочного предприятия «Автотор». Отмечается, что пока автомобили собирают из китайских комплектующих, но прорабатывается поэтапный план локализации компонентов. В первую очередь предполагается, что будет локализация аккумуляторов, стёкол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем.

В августе 2023 года руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion.

В июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Всего в июле продали 136 221 автомобиль. Это первый рост «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения. Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли китайские Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).