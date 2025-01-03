В Краснодарском крае погиб журналист из Норильска
Журналист из Норильска Цвентух погиб на Кубани в возрасте 39 лет
Норильск, Красноярский край, 3 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае погиб журналист Константин Цвентух, работавший в телестудии «МиГ». Об этом 3 января сообщила газета «Красный Север».
Эту информацию подтвердила мать журналиста Юлия.
«Трагически и рано ушёл ты от нас. Спасибо всем, кто был рядом с Костей. Спасибо всем, кто сейчас разделяет наше горе», — написала она в соцсети «ВКонтакте».
Женщина добавила, что Константин, родившийся и выросший в Норильске, любил свой город. По её словам, работу на студиях «Кругозор» и «МиГ» он считал своими творческими достижениями.
Одноклассники Цвентуха отзываются о нём как о разностороннем и улыбчивом человеке.
Причины смерти журналиста не сообщаются. Мужчине было 39 лет. У него остался сын.
Похороны пройдут 9 января в станице Холмской в Краснодарском крае.