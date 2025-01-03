Норильск, Красноярский край, 3 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае погиб журналист Константин Цвентух, работавший в телестудии «МиГ». Об этом 3 января сообщила газета «Красный Север».

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Эту информацию подтвердила мать журналиста Юлия.

«Трагически и рано ушёл ты от нас. Спасибо всем, кто был рядом с Костей. Спасибо всем, кто сейчас разделяет наше горе», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Женщина добавила, что Константин, родившийся и выросший в Норильске, любил свой город. По её словам, работу на студиях «Кругозор» и «МиГ» он считал своими творческими достижениями.

Одноклассники Цвентуха отзываются о нём как о разностороннем и улыбчивом человеке.

Причины смерти журналиста не сообщаются. Мужчине было 39 лет. У него остался сын.

Похороны пройдут 9 января в станице Холмской в Краснодарском крае.