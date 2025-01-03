Астана, 3 января, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Россию невозможно победить на поле боя, а Украина рассчитывает на помощь Запада в надежде выстоять. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»), опубликованном 3 января.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть её», — сказал Токаев.

По его словам, сложившая ситуация — уникальна.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев подчеркнул, что Россию невозможно одолеть военными средствами. Он отметил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине обернётся непоправимыми последствиями для всего человечества, и в первую очередь для стран, напрямую вовлеченных в него.

Казахстанский лидер добавил, что хороший шанс на достижение перемирия на Украине «был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение». Тем не менее, возможность для достижения мира остаётся.