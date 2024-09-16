Астана, 16 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Россию невозможно одолеть военными средствами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Слова президента приводит его пресс-служба в своём Telegran-канале.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — сказал Токаев.

Также он добавил, что хороший шанс на достижение перемирия на Украине «был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение». Но возможность для достижения мира, считает Токаев, всё же существует.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты Америки и Великобритания загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации. Почти ежедневно Россия предостерегает западных союзников Киева от последствий подобных действий.

18 мая президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией в украинском конфликте. По его словам, исход военных действий на Украине является очевидным и поставки Западом оружия Киеву не помогут.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 апреля заявил, что американская сторона верит в то, что Украина якобы способна победить в конфликте с Россией. По его утверждению, киевский режим якобы может победить за счёт «огромных усилий» США и других союзников по поставкам вооружений украинским войскам.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил 18 февраля, что ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, своей земли, своих людей и своих ценностей. Он подчеркнул, что руководства России во главе с Верховным главнокомандующим в случае необходимости не дрогнет рука принять тяжелейшие решения и применить весь стратегический арсенал.

В то же время российская сторона неоднократно заявляла о своей приверженности пути дипломатического урегулирования конфликта. Так, президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.