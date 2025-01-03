Киев, 3 января, 2025, 04:57 — ИА Регнум. На Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) сломали ногу мужчине в Полтавской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на местную жительницу.

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Известно, что инцидент произошёл в Сумском городском ТЦК. В военкомате отказались комментировать произошедшее.

Местная полиция зарегистрировала заявление о переломе ноги и начала расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в Сумском городском территориальном центре комплектования на Украине скончался 40-летний мужчина от полученной черепно-мозговой травмы от военкомов.

На Украине сотрудники ТЦК 31 декабря задержали Санта-Клауса в Харькове.