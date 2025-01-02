Сумы, Украина, 2 января, 2025, 22:45 — ИА Регнум. В Сумском городском территориальном центре комплектования (ТЦК) на Украине скончался 40-летний мужчина от полученной черепно-мозговой травмы от военкомов. Об этом сообщил информационный портал SumyToday со ссылкой на гражданскую супругу погибшего.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что 29 декабря мужчина позвонил жене с незнакомого номера и сказал, что его забрали в военкомат для отправки в зону боевых действий. На следующий день родные дозвонились на этот номер, но им сообщили, что мужчине стало плохо и его отвезли в больницу. Супруга разыскала его в больнице Сумской области в состоянии комы.

По информации издания, мужчину привезли в больницу утром 30 декабря, его госпитализировали в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму.

«Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжёлыми, пациент умер 31 декабря», — пояснил порталу замдиректора больницы по коммуникационным вопросам Николай Савченко.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине сотрудники ТЦК 31 декабря задержали Санта-Клауса в Харькове.

В ряды ВСУ призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, могут вручить повестку в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года.