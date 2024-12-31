Харьков, Украина, 31 декабря, 2024, 23:01 — ИА Регнум. На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — военкомат) 31 декабря задержали Санта-Клауса в Харькове. Об этом написало издание «Страна. ua».

Санта-Клаус

По информации СМИ, военкомы на улице пытались задержать переодетого в Санта-Клауса мужчину, рядом с ним была и Снегурочка. Предполагается, что «американского волшебника» хотели насильно мобилизовать и отправить на фронт. Удалось ли сотрудникам ТЦК осуществить задуманное, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, могут вручить повестку в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Уточняется, что вместо прежних медкомиссий будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах с системой оценки состояния здоровья человека и его возможностей.

Также указано, что новые комиссии будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования. Пациент будет выбираться случайным образом. Таким образом планируется снизить уровень коррупции в данной сфере.