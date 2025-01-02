Лос-Анджелес, США, 2 января, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Американский актёр театра и кино Джон Каподис, известный по роли полицейского в фильме «Эйс Вентура: розыск домашних животных», умер в возрасте 83 лет, сообщило в четверг, 2 января, издание The Hollywood Reporter со ссылкой на похоронное бюро.

Кадр из видео Джон Каподис

По этим данным источника, Каподис скончался 30 декабря. У него остались дочери и четверо внуков.

Каподис родился в 1941 году в Чикаго. Помимо «Эйс Вентуры», актёр также снимался в таких фильмах, как «День независимости», «Враг государства», «Отступники», «Фрэнк и Ава», «Заблудшие ангелы».

Карьеру киноактёра Каподис начал в 1970-х годах. Он играл эпизодические роли в многочисленных телесериалах, включая «Она написала убийство». В тот же период Каподис участвовал в театральных постановках, в том числе на Бродвее.