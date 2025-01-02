Москва, 2 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. В число подарков, которые нельзя вернуть в магазин, входят продукты, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, а также ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, сообщили в четверг, 2 января, в пресс-службе Роскачества.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также по закону в магазин не получится вернуть животных и растения.

«Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев — только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — сообщили в Роскачестве РИА Новости».

Товар, который по закону можно вернуть, следует принести в магазин в срок от 14 до 30 дней, сказано также в сообщении.

Ранее в беседе с ИА Регнум исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог-гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова рассказала, что новогодний стол должен быть умеренным. Большое количество еды, особенно солёной пищи в виде икры, грибов, огурцов, мясных нарезок грозит гипертоническими кризами, панкреатитами, холециститами, а в сочетании с алкоголем это двойная нагрузка на организм, отметила Дианова.

Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова ранее рассказала, что шампанское или другой алкоголь в качестве подарка на Новый год может оказаться неуместным. Нужно учитывать религиозные и другие ограничения, чтобы не попасть в неудобное положение, напомнила Баранова.