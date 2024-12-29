Москва, 29 декабря, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Новогодний стол должен быть умеренным. Большое количество еды, особенно солёной пищи в виде икры, грибов, огурцов, мясных нарезок грозит россиянам гипертоническими кризами, панкреатитами, холециститами, потому что в сочетании с алкоголем это двойная нагрузка на организм. Об в воскресенье, 29 декабря, в беседе с ИА Регнум заявила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог-гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Не нужно делать абсолютно все салаты майонезного типа. Надо определиться, опрос провести членов семьи, гостей, и сделать один-два салата, потому что они быстро портятся. Через два часа хранения при комнатной температуре салатную продукцию необходимо либо утилизировать, либо убирать в холодильник. Когда салат заправлен, он влажный и там происходит рост бактерий. Кстати, когда мы убираем в холодильник салат, его необходимо обмотать пищевой плёнкой, чтобы не попадал воздух, потому что в холодильнике также живут бактерии. Это нормально. Просто они не так бурно развиваются, как при комнатной температуре», — рассказала врач.

Она также предупредила, что наличие в составе блюда варёных яиц резко снижает сроки его хранения и фактически справиться с ним надо в течение ночи. Дианова дополнительно указала, что те же салаты необходимо съесть сразу, хранить их второй день в холодильнике не рекомендуется.

Отдельно эксперт высказалась об употреблении алкоголя на застолье вкупе с новогодними блюдами.

«Количество употребляемого алкоголя во время застолья у мужчин и женщин должно быть разное, и оно зависит от массы тела. Чем крупнее и больше мужчина, тем он может больше себе позволить бокалов спиртного, женщинам в несколько раз можно сократить количество веселящих напитков», — пояснила врач.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря телеканал «Москва 24» сообщил, что в ходе исследования предпочтений жителей столицы почти 46% респондентов заявили, что лучше всего готовить оливье с варёной колбасой. На втором месте по популярности стала говядина, на третьем — курица.

Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова 21 декабря предупредила, что шампанское или другой алкоголь в качестве подарка на Новый год может оказаться неуместным. Нужно учитывать религиозные и другие ограничения, чтобы не попасть в неудобное положение.