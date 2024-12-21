Москва, 21 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Выбор подарка не всегда простое дело. Как правильно подобрать презент для близких и коллег, рассказала ИА Регнум эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она отметила, что, если речь идёт о малознакомых людях, то не стоит им дарить подарки личного или даже интимного характера. К таким относятся предметы личной гигиены и парфюм.

«Все презенты, связанные с юмором, тоже лучше избегать, чтобы гарантированно не вызвать у другой стороны совершенно не ту реакцию. Потому что чувство юмора у всех разное, и футболка с какой-то надписью, может кому-то показаться смешной, а кого-то обидеть», — рассказала эксперт.

При выборе подарков на Новый год необходимо учитывать культурные и религиозные особенности человека. Так как Новый год у большинства людей ассоциируется с шампанским, то многие на этот праздник дарят алкоголь. И казалось бы, это относительно универсальный подарок, но при этом есть немало людей, которые алкоголь не употребляют, из-за религиозных или каких-то других ограничений. И чтобы не попасть в неловкое положение стоит это учитывать.

«Также нужно помнить, что по правилам этикета женщинам не принято дарить крепкий алкоголь. Для мужчины коньяк считается приемлемым подарком, а вот для женщины — это дурной тон», — сообщила эксперт.

Относительно универсальным подарком на все праздники является книга, но при этом имеет значение, насколько она соответствует увлечениям получателя. Кроме того, если хочется сопроводить такой подарок письменными поздравлениями, то сделать это необходимо на отдельно открытке. На самой книге, с точки зрения этикета, имеет право писать только автор, рассказала Баранова.

«Дарить подарки с новогодней символикой можно. Но нужно понимать, насколько получатель будет в восторге от того, что подарок будет с изображением какого-то животного. И к тому же не все следят за китайскими календарями с символами года. Подарки, связанные с приметами такие как часы, платки, ножи, зеркала дарить можно, но с осторожностью. В российской культуре нет ограничений на такие презенты, в отличие от Китая, там очень жёстко относятся к подарку в виде часов, например, и получатель будет расстраиваться очень сильно», — подчеркнула эксперт.

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