Будапешт, 2 января, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Старейшая чемпионка Олимпийских игр (ОИ) по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в Венгрии на 104-м году жизни, сообщила газета Nemzeti Sport со ссылкой на представителя спортсменки.

Attila Volgyi/Global Look Press Агнеш Келети

Она не дожила недели до своего дня рождения.

Келети родилась в Будапеште. В 1940 году гимнастика выиграла первый чемпионат, который проводился на её родине. Затем в Венгрии ей запретили заниматься спортом из-за еврейского происхождения.

Келети пережила Холокост, развязанный фашистской Германией. В этот период она скрывалась в деревне с поддельными документами. После Второй мировой войны гимнастика вернулась в спорт.

В 1952 году на ОИ в Хельсинки она получила своё первое олимпийское золото. На Олимпиаде в Стокгольме в 1956 году Келети выиграла ещё четыре золотых медали.

Всего на Олимпийских играх спортсменка занимала призовые места десять раз. На её счету также три медали чемпионатов мира. Некоторое время Келети проживала в Израиле. В 2015 году она вернулась в Венгрию.