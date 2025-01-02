Москва, 2 января, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Перовский суд Москвы обязал крупный бизнес-центр выплатить деньги детским аниматорам, которым недоплатили за работу на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Артур Лебедев/РИА Новости

Согласно материалам дела, сотрудники московского крупного бизнес-центра через ивент-агентство наняли шестерых аниматоров, задачей которых было развлекать их детей во время проведения четырёхдневного выездного корпоратива в отеле «Рэдиссон Завидово». В их обязанности входила организация различных активностей и мастер-классов для детей возраста от 3 до 14 лет. Договор с бизнес-центром аниматоры не заключали, а все условия обговаривались в онлайн-переписке.

Перед началом мероприятия аниматорам выплатили аванс, пообещав рассчитаться с ними наличными уже после окончания корпоратива. В итоге им выплатили недостаточную сумму, сославшись на то, что аниматоры якобы не привезли необходимый реквизит, не провели капустник, а дети остались недовольны их работой. Для отстаивания своей позиции сотрудникам ивент-агентства пришлось обратиться в суд.

На заседании ответчик объяснил уменьшение гонорара штрафом за некачественное оказание услуги. Однако, ознакомившись с материалами дела, суд принял решение в пользу обманутых аниматоров.

«Истцом представлены видео с доказательствами, подтверждающими как организацию и проведение капустника на указанном мероприятии аниматорами, так и наличие многочисленного реквизита, который был использован для данного мероприятия», — отметили в суде.

Также на заседании отметили, что в переписке не обговаривались какие-либо возможные штрафы, поэтому работодатель не имел права самолично их устанавливать. В итоге суд обязал крупный бизнес-центр выплатить аниматорам оставшуюся сумму, а также покрыть их судебные расходы.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября бизнесмен из Подмосковья отсудил у немецкого автопроизводителя BMW 300 млн рублей за неработающий вентилятор в машине. Мужчина купил BMW Х7 в 2021 году за 11 млн рублей в полной комплектации. В автомобиле был предусмотрен обдув передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее, однако он был неисправен.

Предприниматель обратился в суд, чтобы взыскать деньги с компании и добиться предоставления нового автомобиля. Суд постановил, что BMW должна выплачивать неустойку до момента замены авто. Однако, покинув РФ, немецкая компания проигнорировала решение суда. По итогу пени составили 6,5 млн. На сегодняшний день уже накопилось 300 млн рублей.