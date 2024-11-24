Москва, 24 ноября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Бизнесмен из Подмосковья отсудил у немецкого автопроизводителя BMW 300 млн рублей за неработающий вентилятор в машине, сообщает 24 ноября Telegram-канал Mash.

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Мужчина купил BMW Х7 в 2021 году за 11 млн рублей в полной комплектации. В автомобиле был предусмотрен обдув передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее.

«Вместо этого он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине, а также, по словам владельца, орал, как резаная свинья», — сказано в публикации.

После этого предприниматель обратился в суд, чтобы взыскать деньги с компании и добиться предоставления нового автомобиля. Суд постановил, что BMW должна выплачивать неустойку до момента замены авто.

Однако, покинув РФ, немецкая компания проигнорировала решение суда. По итогу пени составили 6,5 млн. На сегодняшний день уже накопилось 300 млн рублей.

10 ноября газета Bild сообщала, что немецкие автомобильные концерны могут потерять позиции на американском рынке после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Журналисты отметили, что акции таких компаний, как BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen, значительно упали в цене после информации о возможном введении пошлин на ввоз автомобилей в США.

Ранее ИА Регнум передавало, что арбитражный суд Москвы удовлетворил иск американского производителя одежды Levi Strauss & Co к владельцам магазина одежды секонд-хенд в Коньково. Руководство торговой точки должно выплатить 20 тыс. рублей за продажу джинсов, маркированных товарными знаками истца.