Харьков, Украина, 1 января, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Власти Украины эвакуировали около 11 тыс. человек из Купянска и ближайших населённых пунктов в Харьковской области, которые временно контролирует Киев, проинформировал 1 января глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Rodrigo Abd/AP/TASS

«За последние несколько месяцев с купянского направления эвакуированы почти 6,5 тысячи человек, с боровского — почти 4,5 тысячи», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Синегубов также уточнил, что в последнее время темпы эвакуации значительно уменьшились. В первую очередь вывозят семьи с детьми, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря украинские власти рекомендовали жителям подконтрольной Вооружённым силам Украины (ВСУ) части Херсонской области эвакуироваться из региона.

Украинские боевики насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед освобождением города российской армией, рассказал один из эвакуированных бойцами ВС России по имени Игорь.

По его словам, поддерживающие киевский режим жители задолго до активных боевых действий выехали из города. В Новогродовке в основном оставались те, кто не думал выезжать на украинскую сторону, всячески избегая эвакуации.