Украина, 20 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Жителям подконтрольной Вооружённым силам Украины (ВСУ) части Херсонской области рекомендовали эвакуироваться из региона. С таким призывом выступил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Diego Herrera/Global Look Press

«Впереди тяжёлые дни <…> Ещё раз призываю — эвакуируйтесь!» — написал Прокудин в Telegram-канале.

Он также посоветовал гражданам оставаться дома и не выходить без необходимости на улицы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря во всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Очевидцы сообщили о работе систем противовоздушной обороны и ярком зареве над городом. По их словам, очень мощный взрыв был на земле, за ним последовали ещё три взрыва — вероятно, от работы средств ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице Украины повреждения получила тепломагистраль, а в Голосеевском и Соломенском районах вспыхнули пожары.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, пожар начался на складах в Бориспольском районе Киевской области. Площадь возгорания составила 15 тыс. кв. м.

Также украинские СМИ информировали о взрывах, прогремевших в ночь на 20 декабря в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области. Взрывы раздались на фоне воздушной тревоги, которую в регионе объявили в 01:17 мск. В самом Киеве воздушную тревогу объявили в 01:34 мск.

20 декабря российские военные нанесли высокоточным оружием большой дальности массированный удар по целям в Киеве. Это стало ответом на ракетный удар ВСУ по предприятию в Ростовской области. 18 декабря с украинской территории по предприятию «Комбинат Каменский» выпустили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.