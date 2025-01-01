Горловка, ДНР, 1 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Мирная жительница Горловки (Донецкая Народная Республика) получила ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 1 января мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела жилого массива «Комсомолец» с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка», — заявил он в Telegram-канале.

В этот же день четыре мирных жителя получили ранения при обстреле Пантелеймоновки в ДНР.

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