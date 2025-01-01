Москва, 1 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всех направлениях проведения спецоперации составили до 1050 бойцов, проинформировал 1 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм Caesar производства Франции и 122-мм Гвоздика», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, украинские подразделения лишились 105-мм орудия М119 производства США и L119 производства Великобритании. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

Более 590 тыс. бойцов потеряли Вооружённые силы Украины в 2024 году, подсчитало «РИА Новости» на основании данных Минобороны РФ.

При этом отмечается, что в начале года противник терял примерно по 4 тыс. военных в неделю, а к марту потери увеличились до более чем 7 тыс. человек, после чего незначительно сократились.

Потери украинских подразделений с 24 февраля 2022 года превысили 1 млн человек. В 2022 году ВСУ потеряли 118,5 тыс. бойцов, в 2023 году — 405,4 тыс., в 2024 году ВСУ лишились более 595 тыс. военных убитыми и ранеными.