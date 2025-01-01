Москва, 1 января, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины с 24 февраля 2022 года превысили 1 млн человек. Такое заключение сделал ТАСС на основании данных Минобороны.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

В 2022 году ВСУ потеряли 118,5 тыс. человек, в 2023 году — 405,4 тыс., в 2024 году киевская армия лишилась более 595 тыс. военных убитыми и ранеными.

Как сообщало ИА Регнум, формирования украинских подразделений за сутки в Курской области потеряли более 445 бойцов, проинформировал 31 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украина находится на последнем издыхании, ведь лучшие бойцы убиты или же сильно истощены. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.