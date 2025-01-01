Москва, 1 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России, актриса Инна Выходцева умерла 31 декабря в возрасте 90 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте Союза кинематографистов РФ.

Кадр из фильма «Балтийская слава». 1957 год

Артистка ушла из жизни после продолжительной болезни, указано в некрологе.

«Инна Николаевна — человек с нелёгкой судьбой, но, несмотря ни на что, оставалась удивительно добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь своим коллегам, поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что её уважали и любили коллеги и зрители. Светлая память», — отметили в организации.

В начале октября актрису госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. В одной из московских клиник у неё диагностировали инсульт, сообщал Telegram-канал Mash.

Артистка провела последние годы в Доме ветеранов сцены имени Александры Яблочкиной. Её муж, народный артист России Лев Поляков умер в 2001 году. Сын Никита пропал без вести в Доминикане во время цунами в 1998 году, ему было 38 лет.

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957 году окончила ВГИК. Служила в театре-студии «Киноактёр».

С 1957 по 2017 год актриса снялась в 165 фильмах и сериалах. В их числе «Балтийская слава», «Тихий Дон», «Пять вечеров», «Огарёва, 6», «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Марш Турецкого», «Каменская», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый». В картине «Служебный роман» она исполнила роль сотрудницы статистического учреждения, а в фильме «Москва слезам не верит» — телережиссёра.

Кроме того, Выходцева работала актрисой дубляжа, озвучивала роли в исполнении Софи Лорен, Стефании Сандрелли, Клаудиа Кардинале и других.