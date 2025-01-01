Колумбус, США, 1 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) благодаря двум заброшенным шайбам. Матч против «Каролины» состоялся на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе в ночь на 1 января.

AP/TASS

«Коламбус Блю Джекетс» победил со счётом 4:3 в серии буллитов. Марченко принёс команде два очка на 5-й и 16-й минутах.

Другой российский форвард Дмитрий Воронков обеспечил «Коламбусу» третье очко на 45-й минуте матча. Ему также принадлежит одна результативная передача. Победное очко на счету Адама Фантилли.

В составе «Каролины» шайбы забросили Тай Смит (10-я минута), Джек Рослович (26-я) и Еспери Котканиеми (29-я).

Первой звездой дня в НХЛ признали американского защитника «Сент-Луиса» Кэма Фаулера, который принёс своей команде два очка в игре с Чикаго (6:2) в формате «Зимней классики».

Вторая звезда — австрийский нападающий «Миннесоты» Марко Росси, который отметился дублем и передачей в домашнем матче с «Нэшвиллом» (5:3).

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года после хет-трика в ворота «Баффало Сейбрз» (9:4) Марченко признали первой звездой дня НХЛ. Ранее он оказался в числе четырёх российских хоккеистов, которые впервые в истории лиги забросили шайбы за один клуб в одном матче. Это произошло 27 ноября 2023 года в ходе игры «Коламбуса» против «Бостон Брюинз» (5:2).

За «Коламбус» Марченко выступает с 2022 года.