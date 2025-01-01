В первые минуты Нового года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, повредив газораспределительный шкаф у деревни Гирьи, сообщил 1 января в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он добавил, что подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено. Вместе с тем Хинштейн подчеркнул, что последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты — жертв и значимых разрушений нет. Таким известием ознаменован новый, 1042-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Ракетный удар ВСУ

Также 1 января в 00:01 ВСУ нанесли удар по центру Горловки. Прилёт снаряда украинских боевиков зафиксирован на проезжей части по улице Остапенко, пояснили местные власти. Обошлось без пострадавших и в Шебекинском округе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении остекления в двух многоквартирных домах и аварийном отключении электроэнергии в сёлах Зиборовка и Муром.

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