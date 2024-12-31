Бангкок, 31 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Один из создателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более 290 тыс. долларов зоопарку в Таиланде, чтобы стать «приёмным отцом» бегемотихи Му Денг, пишет New York Post.

Global look Press/Carola Frentzen/dpa Карликовый бегемот Му Денг

В статье указано, что Бутерин в ноябре побывал в зоопарке, где и сфотографировался с бегемотихой. Мужчине предложили стать приёмным отцом Му Денг и пожертвовать на реконструкцию вольера, криптомиллиардер согласился.

«Я счастлив быть приёмным отцом Му Денг, пока она растёт в течение следующих двух лет, и поддерживать её своим пожертвованием в 10 миллионов THB, а может и больше»,— написал он в соцсети Х.

Детёныш бегемота Му Денг родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Фотографии Денг разместили в Сети, и она быстро стала любимицей пользователей.

Виталик Бутерин является канадско-российским программистом, сооснователем и бывший редактором печатного журнала Bitcoin Magazine. В 2021 году его признали самым молодым криптовалютным миллиардером в мире.

В ноябре министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка в качестве подарка президента РФ Владимира Путина.