Пхеньян, 20 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна (КНДР) более 70 животных из Московского зоопарка в качестве подарка президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В списке подаренных животных значатся африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов и 40 уток-мандаринок. Животных доставили в корейскую столицу на самолёте в сопровождении ветеринаров.

«Сотрудничество России и Корейской Народно-Демократической Республики — это не только экономика, торговля и промышленность. Это и большой список природоохранных проектов. Теперь к ним добавилась и дружба Московского и Пхеньянского зоопарка. Я уверен, что звери и птицы не будут болеть и очень быстро освоятся на новом месте», — прокомментировал Козлов.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что планируется расширять взаимодействие с корейскими коллегами по вопросам научной и просветительской деятельности, а также обмена опытом и информацией по уходу за редкими видами.

Московский зоопарк уже передавал Пхеньяну птиц в апреле 2024 года: орланов, беркутов, журавлей и попугаев. Однако млекопитающие из России привезены впервые.

18 ноября состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и Александра Козлова. Стороны обсудили перспективное взаимодействие двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве в июне 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что указанный документ подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях.