Лондон, 31 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Поселок Великая Новосёлка на времевском направлении в ДНР будет освобождён от ВСУ в первых числах января, заявил во вторник, 31 января, в эфире своего YouTube-канала британский военный эксперт Александр Меркурис.

Александр Полегенько/ТАСС

Подразделения ВСУ, находящиеся в этой части фронта, просили об отступлении, но командование украинской армии их просьбу проигнорировало, сказал Меркурис.

«Великая Новосёлка будет освобождена в течение нескольких часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января», — считает эксперт.

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов ранее рассказал, что руководство ВСУ пять раз отказывало в выводе бойцов, которые пытаются удержать позиции в Великой Новосёлке.

Великая Новосёлка расположена на западе ДНР, недалеко от границы с Запорожской областью. В населённом пункте расположен крупнейший логистический центр украинских подразделений, который позволял организовывать снабжение ВСУ к югу и западу. 27 ноября российские военные взяли под огневой контроль все линии снабжения и транспортные коридоры украинских формирований в посёлке.