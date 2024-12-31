Москва, 31 декабря, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Москве открылись три пешеходных перехода, один из которых подземный, а два других — надземные. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

«Два надземных перехода появились в составе трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Первый имеет протяжённость 125 м и проходит над магистралью от улицы Потаповская Роща в сторону жилых кварталов на улице Эдварда Грига. На переходе три лестничных схода и столько же лифтов. Второй переход, длина которого почти 100 м, связывает жилую застройку на улицах Эдварда Грига и Потаповская Роща. У него два лифта», — указано в сообщении.

В публикации также отмечено, что новый подземный переход соединил Тимирязевский и Бутырский районы, которые разделены железнодорожными путями Савёловского направления МЖД. Переход обеспечит безопасное движение через МЦД-1 и между остановками городского транспорта на Дмитровском шоссе и улице Яблочкова, уточняется в материале.

Собянин добавил, что за 2024 год в Москве построено 15 сооружений такого плана.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Собянин сообщил, что в Московском метрополитене заработали два новых подземных перехода между станциями. Речь идёт о пересадках между «Авиамоторной» Большой кольцевой линии и Калининской линии и между «Электрозаводской» Большой кольцевой линии и Арбатско-Покровской линии.