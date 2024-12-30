Москва, 30 декабря, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Московском метрополитене заработали два новых подземных перехода между станциями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

mos.ru

«В метро открылись две новые подземные пересадки: между «Авиамоторной» Большой кольцевой линии и Калининской линии и между «Электрозаводской» Большой кольцевой линии и Арбатско-Покровской линии», — указал он в публикации.

Собянин уточнил, что благодаря новому переходу на «Авиамоторной» удалось сократить путь до станции БКЛ и в обратном направлении почти в четыре раза. Также мэр города отметил, что на этой же станции заработал второй вестибюль, обеспечивающий вход со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц.

Переход на «Электрозаводской» в свою очередь позволит москвичам сократить время в пути примерно на 10 минут, добавил Собянин. Также он сообщил, что на стены коридора «Электрозаводской» синей ветки установили горельефы «Путейцы» и «Работницы Электрозавода», которые украшали их в середине XX века.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Собянин заявил, что в столице с 2010 года создана мощная транспортная инфраструктура. В городе удалось создать эффективную транспортную систему, включающую основные магистрали, метро и городскую железную дорогу. Кроме того, на сегодняшний день проходит масштабное преобразование и изменение функционального назначения промышленных зон, подчеркнул он.