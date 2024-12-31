Смоленск, 31 декабря, 2024, 05:28 — ИА Регнум. В Смоленской области ночью 31 декабря объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Глава области призвал население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Анохин посоветовал гражданам избегать открытых пространств, а при обнаружении обломков украинских БПЛА не приближаться к ним.

Как передавало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.