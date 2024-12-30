Севастополь, 31 декабря, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом в Telegram-канале сообщил 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Работой сил ПВО он объяснил громкие звуки, которые слышали жители. Перехвачены и уничтожены были БПЛА самолётного типа.

Развожаев подчеркнул, что дроны были сбиты над морем и на большой высоте. Он попросил население сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ночью 29 декабря дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом. Затем в течение дня были сбиты ещё шесть украинских дронов: три — над Ростовской областью, два — над Брянской и один — над Орловской областью.