Москва, 30 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

LCPL Seth Maggard Система залпового огня HIMARS

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, 30 декабря силы ПВО российской армии сбили ещё одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого одна украинская ракета была перехвачена над Курской областью днём 29 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 декабря над российской территорией был перехвачен один украинский беспилотник самолётного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дрон над Белгородской областью.

Ночью 29 декабря дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом. Затем в течение дня были сбиты ещё шесть украинских дронов: три — над Ростовской областью, два — над Брянской и один — над Орловской областью.

В ночь на 28 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Из этого числа 28 БПЛА были нейтрализованы над территорией Воронежской области, 17 — над Ростовской и ещё 11 — в небе над Белгородской областью.