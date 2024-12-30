Киев, 30 декабря, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Национальная комиссия Украины по энергетике в понедельник, 30 декабря, сообщила о повышении с 1 января тарифов на транспортировку газа для населения в четыре раза.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Тарифы увеличат со 160 до 660 гривен (около 1600 рублей) за тыс. куб. м. Пресс-служба ведомства заявила, что подорожание якобы вызвано прекращением транзита российского газа через территорию Украины. Потери бюджета должны будут компенсировать внутренние потребители.

«В 2024 году 85% дохода [системы] — это транспортировка газа из РФ. То есть 15% — это то, что остаётся нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает этого поднятия тарифа, но мы согласны [на повышение тарифа для населения в четыре раза], мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях», — заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Дмитрий Липпа.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Киев пропустил срок бронирования поставок газа на 2025 год. Для возобновления поставок через Украину нужно заключить новый договор и забронировать объёмы до июля 2025 года.

Из-за санкций против Газпромбанка в Европе может случиться газовый кризис, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Американское информагентство Bloomberg в свою очередь отмечало, что другими причинами вероятного газового кризиса в Европе могут стать низкий уровень запасов в хранилищах и прекращение транзита топлива через Украину.