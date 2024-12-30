Тбилиси, 30 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») зарегистрировал Деда Мороза как интеллектуальную собственность республики. Об этом сообщается в соцсети ведомства.

Kevin Hessey/unsolash

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищён «Грузпатентом», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали граждан продолжать верить в Деда Мороза и в то, что он исполнит все их желания.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря главный российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о своём заветном желании. По словам зимнего волшебника, он мечтает о мире во всём мире и чтобы все больные дети вернулись домой.

В декабре в Курскую область доставили две ели из вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Одно новогоднее дерево поставили на центральной площади Курчатова, второе — в Курском государственном аграрном университете, где находится самый крупный пункт временного размещения переселенцев.