Москва, 27 декабря, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Дед Мороз из Великого Устюга в пятницу, 27 декабря, рассказал о своём главном новогоднем желании. По словам зимнего волшебника, он мечтает о мире во всём мире.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Я мечтаю, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих ребятишек, говорили тёплые, добрые слова. Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой. Ну, а самое главное желание моё — это чтобы во всем мире наступил мир», — поделился Дед Мороз, отвечая на вопрос во время детской пресс-конференции в национальном центре «Россия».

Как передавало ИА Регнум, в Курскую область доставили две ели из вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Одно новогоднее дерево поставили на центральной площади Курчатова, второе — в Курском государственном аграрном университете, где находится самый крупный пункт временного размещения переселенцев. Кроме того, дети из Москвы, Ярославля, Ельца, Рамони, Воронежа сделали новогодние игрушки для елей. Также украшения сделали на мастер-классе воспитанники лицея-интерната № 1 Курска и областного «Кванториума».