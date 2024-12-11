Курск, 11 декабря, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Для жителей Курской области из вотчины Деда Мороза в Великом Устюге привезли две новогодние ели. Об этом сообщило министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма региона.

Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области

Инициатором акции «Ёлка от Деда Мороза — детям пострадавших регионов» стал тележурналист Андрей Леонтьев. Её также поддержали власти Курской области. В регион доставили два новогодних дерева. Одну ель поставили на центральной площади Курчатова, вторую — в Курском государственном аграрном университете, где находится самый крупный пункт временного размещения переселенцев.

«О новогоднем чуде мечтает каждый, особенно дети. В нашем приграничном регионе малышам очень нужна сказка. А ёлки от Деда Мороза — это настоящее чудо, которое согревает сердца», — отметила врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма региона Анна Коновалова.

Кроме того, дети из Москвы, Ярославля, Ельца, Рамони, Воронежа сделали новогодние игрушки для елей. Также украшения сделали на мастер-классе воспитанники лицея-интерната № 1 Курска и областного «Кванториума».

«Мы очень надеемся, что эти ели, украшенные новогодними игрушками, которые сделали своими руками дети из восьми регионов по пути нашего следования, станут символами веры и возвращения в лучшее», — заявил Леонтьев.

Он добавил, что вологодские предприниматели и ярославская администрация также передали курским добровольцам два промышленных генератора и пять печек.

Как передавало ИА Регнум, жители Москвы собрали для помощи жителям новых регионов и приграничных территорий Курской области более 4,2 млн товаров. Они передали продукты, одежду, детские товары и другие вещи. В сборе помощи приняли участие тысячи человек.